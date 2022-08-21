Бруклин Бекхэм признался, зачем взял фамилию жены

В апреле 2022 года старший сын знаменитой четы Бекхэмов, Бруклин женился на своей возлюбленной – наследнице миллиардов, актрисе Николе Пельтц. Молодожены сделали себе двойную фамилию, теперь они Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм.
В новом интервью 23-летний парень признался, почему решил прибавить к своей знаменитой фамилии фамилию жены.
«Я просто думал, что это как-то по-другому, — поделился Бруклин в передаче Daily Pop. - Немногие парни берут имена своих жен. Так что я подумал: «Почему бы и нет?». Они очень здорово сочетаются».
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В том же интервью молодой Бекхэм поделился, какой совет дали молодым его звездные родители.
«Просто любите друг друга и постарайтесь ни о чем не беспокоиться, — процитировал Бруклин. Продолжайте работать и просто старайтесь получать удовольствие».
А вы знали, сколько татуировок на теле этого парня посвящено его жене? Вы удивитесь.