Бруклин Бекхэм признался, зачем взял фамилию жены

В апреле 2022 года старший сын знаменитой четы Бекхэмов, Бруклин женился на своей возлюбленной – наследнице миллиардов, актрисе Николе Пельтц. Молодожены сделали себе двойную фамилию, теперь они Бруклин и Никола Пельтц Бекхэм.

В новом интервью 23-летний парень признался, почему решил прибавить к своей знаменитой фамилии фамилию жены.