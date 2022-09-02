Барановская объяснила, почему женщины должны быть счастливее мужчин

Ведущая шоу «Мужское / Женское» Юлия Барановская прокомментировала новость о том, что, согласно свежему опросу, женщины в России чаще мужчин чувствуют себя счастливыми.
«Ну, разумеется, женщины хоть на чуть-чуть должны быть счастливее мужчин. А как иначе они будут делиться счастьем с мужчинами? — написала 42-летняя телезвезда и мать троих детей в Telegram. — Женское счастье в России — это великая ответственность и большой труд на благо всех».
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Добавим, что опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. Он выявил, что каждый пятый житель РФ (22%) чувствует себя счастливым. Более позитивно себя ощущают женщины (в гендерном соотношении), молодежь (по возрасту), состоящие в браке (по семейному положению) и имеющие детей (по сравнению с бездетными).
А еще жители Москвы и Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов. Ну и, ожидаемо, люди с заработком свыше 80 тысяч рублей более счастливы, чем их менее зарабатывающие соседи.