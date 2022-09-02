Барановская объяснила, почему женщины должны быть счастливее мужчин

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Добавим, что опрос проводил сервис по поиску работы SuperJob. Он выявил, что каждый пятый житель РФ (22%) чувствует себя счастливым. Более позитивно себя ощущают женщины (в гендерном соотношении), молодежь (по возрасту), состоящие в браке (по семейному положению) и имеющие детей (по сравнению с бездетными).

А еще жители Москвы и Петербурга в среднем менее довольны жизнью, чем респонденты из других регионов. Ну и, ожидаемо, люди с заработком свыше 80 тысяч рублей более счастливы, чем их менее зарабатывающие соседи.