Анна Седокова поделилась мнением, когда влюбленной паре следует расстаться

Певице Анне Седоковой, известной своими многочисленными романами и браками, задали вопрос об отношениях. 39-летнюю артистку спросили, действительно ли каждый человек должен сыграть определенную роль в жизни другого и уйти.
«Я считаю, что людям нужно расходиться, если в отношениях они больше теряют, чем получают. Хуже, когда они начинают терять самих себя. Когда с человеком ты не растешь, а останавливаешься, когда нет сил для развития... Эта тема мне очень близка. Эта тема очень связана с настоящим чувством, с любовью», — ответила певица.
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При этом Анна отметила, что тот, кто умеет любить, все равно отдает намного больше, чем берет. А нужно стремиться к равноправию.
«Секрет здоровых отношений и женского счастья в том, что это должно быть пятьдесят на пятьдесят, чтобы жить свою жизнь, не мешать другому проживать свою. Когда два человека понимают, что лишь ранят друг друга, самый правильный выбор — выйти из этих отношений», — цитирует Седокову журнал The Voice.
Кстати, на тему расставаний артистка как раз недавно выпустила новую песню «Прощай, Амиго».