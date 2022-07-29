Анна Седокова поделилась мнением, когда влюбленной паре следует расстаться

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При этом Анна отметила, что тот, кто умеет любить, все равно отдает намного больше, чем берет. А нужно стремиться к равноправию.

«Секрет здоровых отношений и женского счастья в том, что это должно быть пятьдесят на пятьдесят, чтобы жить свою жизнь, не мешать другому проживать свою. Когда два человека понимают, что лишь ранят друг друга, самый правильный выбор — выйти из этих отношений», — цитирует Седокову журнал The Voice.

Кстати, на тему расставаний артистка как раз недавно выпустила новую песню «Прощай, Амиго».