«Алена не очень хотела»: Агаларов рассказал, как уговорил Гаврилову сняться в милом семейном клипе

В конце 2021 года у певца Эммина Агаларова вышел клип «31.12», в котором он снялся вместе с бывшей женой Аленой Гавриловой и их дочерью Афиной. Родители и ребенок в кадре изобразили счастливую семью под Новый год.

В одном из интервью Эмин признался, что для него эта песня — шедевр. А клип он хотел посвятить дням рождения своих мамы и младшей дочери (31 декабря). Но мать певца не смогла приехать из Америки, и тогда он решил сделать подарок дочери и ее маме.