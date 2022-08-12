«Алена не очень хотела»: Агаларов рассказал, как уговорил Гаврилову сняться в милом семейном клипе

В конце 2021 года у певца Эммина Агаларова вышел клип «31.12», в котором он снялся вместе с бывшей женой Аленой Гавриловой и их дочерью Афиной. Родители и ребенок в кадре изобразили счастливую семью под Новый год.
В одном из интервью Эмин признался, что для него эта песня — шедевр. А клип он хотел посвятить дням рождения своих мамы и младшей дочери (31 декабря). Но мать певца не смогла приехать из Америки, и тогда он решил сделать подарок дочери и ее маме.
«Чтобы оставить это как-то на память и снять Алену, потому она мама ребенка, мы уже тогда были вместе. Алена как-то не очень хотела, я ее потом уговорил… У дочки не было выбора, ей было два с половиной годика», — рассказал 42-летний артист каналу Baku TV.
«Я хотел это снять как такую открытку на память… Так я «продал» идею Алене — говорю: «Будет через двадцать лет нам по шестьдесят — ну, тебе чуть меньше, — будет что вспомнить, останется на память». Будем мы вместе или нет, но хотя бы будет клип. И она согласилась».
Агаларов признался, что мог снять в этом клипе любую девушку-модель и чужого ребенка, но для него самого это было бы «не круто».
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Напомним, отношения с Аленой Гавриловой вылились для певца во второй брак в 2018–2020 годах. Звездная пара завела ребенка и рассталась. Но, по состоянию на 2022-й, они снова вместе.