84-летняя Джейн Фонда призналась, что ее интимная жизнь с годами стала только лучше

После 80 жизнь только начинается. Об этом в этом интервью говорила оскароносная актриса Джейн Фонда.

84-летняя кинозвезда не постеснялась обсудить свою интимную жизнь. Она отметила, что, будучи пожилой женщиной, прекрасно знает, чего хочет в постели. По словам артистки, с годами артистка стала лучшей любовницей и сохранила здоровье для интимных утех, не склонялась к вредным привычкам.

«Я думаю, что женщины (с годами, - Прим. авт.), как правило, становятся лучше, потому что перестают бояться говорить о том, чего хотят, — сказала Джейн в одном из шоу радио SiriusXM. - Мы теряем слишком много времени, не желая сказать: «Подожди минутку, придержи его, придержи, придержи. Нет, нет, нет. Помедленнее. И немного левее». Мы не хотим этого делать. Но когда мы становимся старше, то говорим: «Нет, я знаю, чего хочу. Дай мне то, что я хочу».

Напомним, за свою жизнь актриса крутила невероятное множество романов и трижды выходила замуж. В одном из интервью 2017 года ее спросили, что звезда узнала о любви, и Фонда ответила: «Ничего. Я для этого не создана!»

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