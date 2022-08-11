49-летняя Хайди Клум о своем браке с 32-летним рокером: «Я сосу его молодую кровь»

В 2023 году немецкая супермодель Хайди Клум отметит 50-летие. Но она все еще молода, горяча и востребована. Возможно, ее секрет кроется в браке с музыкантом Томом Каулитцем (рок-группа Tokio Hotel), который на 17 лет младше своей жены. Недавно супруги как раз отметили третью годовщину свадьбы.

«Я просто очень хорошо его знаю. Мы очень хорошо ладим друг с другом. Я просто чувствую: «Наконец-то я нашла его». Пока у нас все хорошо. Надеюсь, так и останется», - прокомментировала Клум свой брак в передаче Daily Pop.

Этим летом звездная пара устроила себе большой отпуск на Карибах, затем в Австралии. Хайди поделилась, что обожает жить здесь и сейчас, поэтому ее лента в социальной сети похожа на сплошной праздник солнца, моря и безудержного веселья.