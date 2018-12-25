Психолог объяснил, почему Пугачева, Киркоров и Маликов родили детей в позднем возрасте

В современном мире люди все реже заводят детей в 18 лет. В приоритете получить образование, купить квартиру, построить карьеру, а уже потом семья. Но, судя по статистике, еще меньше желающих стать родителями в возрасте после 40. Хотя это и не относится к знаменитостям.

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов и другие звезды решились завести поздних детей. Почему? На этот вопрос ответила эксперт портала Teleprogramma.pro, психолог Эвелина Никифорова.

Кризис средних лет

К 45 годам у Филиппа Киркорова было все, кроме семьи. В браке с Аллой Пугачевой дети не появились, а после развода он так и не встретил женщину, которая смогла бы покорить сердце короля эстрады. Возможно, анализируя прожитый путь, исполнитель понял, что слава, деньги и поклонники не заменят ему семью. Поэтому в 2011 году у него родилась дочь Алла-Виктория, а через год суррогатная мать подарила Филиппу сына Мартина.

«Если рассмотреть историю Киркорова, то тут сыграл роль кризис среднего возраста. Для этого периода свойственно делать то, чего не было в молодости. Удовлетворять потребности, которые не были удовлетворены, условно, в студенческие годы кто-то покупает спортивную машину, кто-то заводит молодую любовницу, а кто-то — детей», — прокомментировала Эвелина.

Кризис отношений

В семье Маликовых совершенно другая история. Скорее всего, в одно прекрасное утро Дмитрий и его супруга Елена проснулись и поняли: дочь Стефания выросла. Красивая девушка, которая может сама о себе позаботится и больше не нуждается в родителях так, как это было пять, шесть или семь лет назад.

«Рождение сына Марка у Маликовых можно объяснить кризисом в отношениях. В семье все хорошо, пока у супругов есть общая цель. Например, воспитание детей. Когда они вырастают, возникает ощущение «пустого гнезда», бессмысленности и усталости. Возможно, Маликовы пришли к выводу, что им нечего делать вместе. Чтобы сохранить брак они и пришли к выводу, что им нужно снова завести ребенка», — продолжает психолог.

Женская мудрость

Безусловно, в отношениях Пугачевой и Галкина была общая цель и без детей: они живут вместе с 2005 года, а в 2011 — зарегистрировали официальный брак. Скорее всего, их объединяло творчество, любовь к музыке и работа. Но Алла Борисовна познала радость материнства, а ее муж понятия не имел, что значит быть отцом.

«Алла поступила, как мудрая женщина: она дала молодому супругу то, что ему было нужно для сохранения здоровых семейных отношений. Ведь для Максима Гарри и Лиза — первенцы. В защиту поздних детей могу сказать, что они лучше воспитаны. Зрелые женщины знают, что делать с наследниками в силу опыта. По результатам датских ученых, у поздних детей меньше поведенческих, эмоциональных и социальных проблем. Однако я хочу обратить внимание на то, что Пугачева и супруга Дмитрия Маликов Елена воспользовались услугами суррогатной матери. Рожать в возрасте под 50 — угроза жизни для матери и ребенка», — подытожила эксперт.

Психолог Эвелина Никифорова