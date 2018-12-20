Как иностранцам помогают примириться с русской едой, советами соседей и дефицитом кожзаменителя

Счастлив тот иностранец, у которого есть друг, который всегда готов объяснить, почему в глазированных сырках – творог, а не сыр, и что добрые советы незнакомцам – это часть менталитета, а не признак легкого психического расстройства.

Если же такого человека нет, то специалистам из других стран и членам их семей приходится подолгу адаптироваться к российской реальности.

Очень личное недоразумение

Саша – москвич, Синтия – из Мехико. Познакомились в интернете, около полугода переписывались, и девушка решила лететь в Россию, на встречу своему счастью. Первое время все складывалось неплохо. Молодые люди понравились друг другу. Через несколько недель решили начать жить вместе, но как только это произошло, Саша совершил поступок, который поверг Синтию в шок… Он сделал ей предложение.

«Почему так быстро?! — жаловалась Синтия. — Я его даже не знаю. Как можно выходить замуж за человека, с которым живешь всего полгода? И в то же время я не знаю, как ему сказать это… Не хочу обижать его, ведь он почти каждую неделю заводит разговор о семье».

Выслушав все это, бывшая сотрудника международного департамента одного из ведомств Елена поняла, что без разговора с Сашей в ситуации разобраться будет сложно.

«Понимаете, она – мексиканка. Они все с детства подвержены сильнейшему воздействию Католической Церкви. Она верующая, – объяснил Саша. – Я не хочу обижать ее. Хотя, если честно, пожил бы с Синтией еще годик. Просто, чтобы получше узнать ее».

Из лучших побуждений

Амита приехала в Россию получать второе высшее образование. Обеспеченная индианка сняла себе трехкомнатную квартиру рядом с университетом и привезла с собой любимых той-терьеров. Примерно через два месяца возникли вопросы к соседям. Они каждое утро устраивают возню на кухне, чем нервируют ее собачек.

«Кроме того, я стала замечать, что, когда мы с ними встречались в подъезде, они на меня как-то нехорошо смотрели. В общем, я поднялась к ним и попросила не топать по утрам так сильно, потому что собаки начинают беспокоиться и лаять. На что они мне ответили, что их как раз очень сильно раздражает лай моих собак, – вспоминает женщина. – Я и представить себе не могла, что у вас в домах такие тонкие стены! И что меня точно так же хорошо слышно другим соседям! Когда я поняла это, то долго смеялась. Пришлось привыкать».

Два параллельных мира

Первое, к чему приходится привыкать – к особенностям работы российских чиновников, учиться безропотно собирать десятки бумажек для оформления на работу или на учебу, не воспринимать на личный счет не совсем приветливую манеру россиян держаться в общественных местах.

Еще одна особенность, которая напрягает иностранцев – довольно странные корпоративные нормы. Мало кто из них спокойно реагирует на часовые опоздания начальства или на неожиданную отмену давно запланированных встреч. Студенты не понимают, почему нельзя выходить из общежитий после полуночи, и во многих вузах подобная практика предусмотрена только для россиян. А то, что на работе россияне общаются более чем формально, но за дверями офисов зовут выпить в ближайший бар, списывается на врожденный страх перед начальством.

В России иностранцам просто не с кем общаться. Зачастую возникает ситуация, когда иностранные работники внутри одной компании общаются только между собой, и создаются два не пересекающихся между собой мира.

«Стереотипы руководят нашим поведением, и мы этого порой даже не замечаем. Например, если россияне ищут носителя английского, чтобы выучить язык, то он обращают внимание только на объявления, которые дают англичане, американцы, австралийцы и канадцы. Если же у человека английский – второй родной язык, но он из стран Ближнего Востока, то стать репетитором в России у него почти нет шансов, — рассказывает руководитель проекта «Foreigners» Елена Дарменко. – Репетиторство и работа гувернерами – это единственная возможность найти стабильный заработок в России для иностранца. За этим сюда и едут молодые люди из Европы и Америки. Намного сложнее найти работу женам и мужьям специалистов, которые приехали в Россию по приглашению».

Идея открыть консультационный центр для иностранцев «потерявшихся» в России появилась после того, как знакомый рассказал Елене Дарменко о проблемах одной молодой пары.

Проверка на стрессоустойчивость: эта странная русская еда

Основной удар по адаптации приходится принимать на себя женам иностранных специалистов, которые приезжают вместе с мужьями. И первая проблема – это еда.

Пищевые привычки россиян многих удивляют и даже шокируют, хотя, казалось бы, ничего экзотического в русской кухне нет.

— Какие же вы, русские, молодцы, что догадались придумать такой необычный полуфабрикат. Это же очень удобно! — гостья мастер-класса для иностранцев по приготовлению сырников, приехавшая в Москву из Куала-Лумпур, удивленно разминает ложкой творог.

— Какой полуфабрикат? – удивляется Елена. — Творог?

— Да, конечно.

— Но, вообще, чаще творог едят просто так. Как самостоятельное блюдо.

Ошарашенная открытием малазийка, считавшая, что творог – это продукт вроде фарша, в который можно добавлять разные ингредиенты и готовить непохожие друг на друга блюда, еще несколько секунд переваривает информацию. И задает один из самых популярных, по наблюдениям, Елене Дарменко вопрос, который можно услышать от иностранцев.

— Ну, ладно, то, что вы едите творог сырым – это я еще могу понять. Но почему творог в шоколаде вы называете сырками, а жареный – сырниками?

Испытание для вегетарианцев

В США и Европе сейчас повальная мода на вегетарианство, но даже доказательства того, что почти весь сыр, колбасы и молочные продукты в России делаются из растительных жиров, на приезжих вегетарианок не действуют. Им подавай настоящую «зеленую» колбасу и молочные продукты.

И они готовы часами стоять в пробке ради того, чтобы закупиться действительно вегетарианскими продуктами приемлемого качества.

«Мне сказали, что есть гипермаркет, в котором можно купить качественные продукты для вегетарианцев, – рассказывает Джейн, дизайнер интерьеров, приехавшая по рабочей визе из Англии. – Если с овощами и фруктами здесь проблем нет, то купить соевый творог, котлеты, молоко – это бывает сложно. И вот я доехала до этого магазина, набрала целую тележку еды, иду радостная к кассе. И тут рядом слышу, как какая-то очень пожилая женщина начинает меня упрашивать не покупать все это. Соя, ГМО, химические добавки – почти полчаса она мне рассказывала ужасы о вегетарианской пище. Предлагала купить сливочное масло и молоко каких-то ею лично проверенных марок. И в результате обиделась, когда я вежливо поблагодарила ее и пошла к кассе».

По незнанию, Джейн решила, что ей попалась слегка тронувшаяся старушка. Но потом стала замечать, что у прилавков совершенно незнакомые люди советуются друг с другом, делятся впечатлениями о качестве продуктов и обмениваются мнениями. После этого случая она начала внимательнее присматриваться к происходящему вокруг и поняла, что в России довольно много условностей, которые на первый взгляд незаметны, но довольно сильно влияют на поведение людей.

Где найти экомех?

Тяжело в России не просто вегетарианцам, но и тем, кто еще и отказывается носить натуральный мех и кожу.

«Рынок «Садовод»! Это мой любимый молл для покупки обуви и верхней одежды. Там продавцы клянутся, что у них обувь, куртки, сумки и даже кошельки – из настоящей кожи. А на самом деле обманывают. А я, как у вас говорят, обманываться рада, – смеется француженка Анна. – Когда была первая моя русская зима, в торговых центрах не нашлось ничего стоящего из кожзаменителя. Мне посоветовали поехать на рынок и купить там все, что я хочу. Я, очень довольная своими покупками, вернулась с рынка домой. Но мой молодой человек, он – русский, сказал, что мои ботинки сделаны из кожи молодого дерматина, а воротник куртки — из «мексикано-тушкано». В России любят называть простые вещи как-то экзотически».

И все же она прекрасна, Россия!

Выбор для любителей «зеленой» пищи и одежды в России действительно ограничен. Но эта проблема, наряду с другими, похоже, уже скоро будет решена. По словам Елены Дарменко, после того, как процесс адаптации проходит, иностранцы редко хотят уезжать из России. Даже, несмотря на климат, а также грязные дороги и тротуары, из-за которых постоянно приходится чистить обувь и мыть машины.

«Россия настолько разная, что, если иностранцам начать все объяснять буквально с азов нашей жизни – какую одежду не стоит носить летом, как разговаривать с русскими женами, чтобы они не обижались, они не хотят уезжать из нашей страны», — говорит Дарменко.