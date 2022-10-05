47-летняя Дрю Бэрримор показала фото из ванной, которое выставила в приложении для знакомств

Ранее звезда «Ангелов Чарли», 47-летняя актриса Дрю Бэрримор рассказала, что снова ищет любовь — может познакомиться на улице и даже зарегистрировалась на сайте знакомств.

И вот в новом выпуске своего шоу от 3 октября артистка показала гостям фотографию, которую она загрузила в приложение для знакомств. Именно этот снимок пользователи «смахивают» вправо или влево, когда встречают Дрю во время поиска новой любви.

Это улыбчивое селфи без макияжа, сделанное в ванной на фоне душа.