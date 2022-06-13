«Что же происходит за закрытыми дверями?»: звезды высказались о видео с женихом, бьющим невесту

12 июня социальные сети потряс ролик со свадьбы где-то в Узбекистане, на котором запечатлено, как женив со всей силы ударил свою невесту по голове за то, что она выиграла у него в безобидном конкурсе от тамады.

На возмутительное видео обратили внимание многие российские звезды.

«Какой адский ад. Я каждый раз, когда такое вижу, просто не пойму, где братья, отцы этих девочек. Почему они в этот момент не дают люлей этим «женихам», которые так себя ведут. Кошмар», — прокомментировала Ксения Бородина. «*** (ничего себе, — Прим. авт.), у нее семейная жизнь начинается», — отреагировала Ксения Собчак. «Если мужчина не боится полного зала гостей, что же происходит за закрытыми дверями? – возмутилась актриса Екатерина Волкова. — Как же я зла, что такое происходит! Что никто не защитил девушку. Что никто не объяснил этому подонку в детстве, что драться нехорошо».

Звезда «Ворониных» добавила, что если кто-то из ее подписчиков бьет своих жен, мужей или детей, то хорошим словом этих людей назвать нельзя – им нужно срочно обращаться за помощью к психотерапевту.

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