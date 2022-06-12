Лопес призналась, что для нее «нет ничего более прекрасного», чем создать семью с Аффлеком

Актриса и певица отметила, что, несмотря на радужные перспективы, она ценит именно свои нынешние отношения с возлюбленным.

Дженнифер Лопес снова заговорила о свадьбе с Беном Аффлеком. На днях 52-летняя латиноамериканская звезда стала гостьей шоу Good Morning America и прокомментировала, ей каково было возродить свой роман с 49-летним голливудским актером.

«Мне нравится моя карьера, но для меня нет ничего более прекрасного, чем возможность построить семью с кем-то, кого я очень люблю, и кто настолько предан семье и нашей паре, насколько это возможно», — сказала певица.

Дженнифер добавила, что, хотя ей нравится идея будущего с Беном и то, что они смогут создать, она больше сосредоточена на том, чтобы насладиться нынешним моментом и оставаться счастливой в своем настоящем.

Напомним, у этих двух звезд были громкий роман и даже помолвка в 2002-2004 годах. После этого они пережили по браку, стали родителями и вновь возобновили свои отношения в 2021-м. В апреле 2022-го актер сделал певице повторное предложение.

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