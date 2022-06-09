«Это были очень сильные чувства»: Ваня Дмитриенко вспомнил, как увел девушку у другого

Исполнитель хита «Венера – Юпитер», 16-летний Ваня Дмитриенко, встречается с блогером, певицей и фигуристкой Сашей Айс (19-летняя Александра Набатчикова). В новом интервью юноша рассказал, как начались эти отношения, и история оказалась наполненной страстями. По словам парня, он «гонялся» за этой девушкой год.

Молодая пара познакомилась на одной из тусовок, когда у Вани еще не было в обойме его пробивного хита. Саша пригласила его на свой день рождения, и там выяснилось, что у нее уже есть молодой человек.

«Я на нее посмотрел и даже подумать не мог, что между нами что-то может получиться. Потому что я вижу, что у них там отношения, все такое, зачем мне лезть… В итоге полез. Я их (отношения Саши и ее парня. — Прим. авт.) разрушил», — признался Дмитриенко в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Но я этим не горжусь абсолютно. Это вряд ли какой-то повод для гордости».

Саша пригласила Ваню сняться в одном из ее роликов, в конце которого по сюжету нужно было поцеловаться. Причем ее молодой человек присутствовал на этой съемке и все видел. Поцелуй между двумя юными звездами вышел довольно-таки детский, но в сердце у певца зародились чувства, и он начал регулярно приглашать девушку сходить с ним куда-нибудь. Во время одного из походов в кино Ваня признался в любви и затем начал активно ухаживать за Сашей.

«Я цветы дарил, мы общались, ужинали, гуляли. Я старался проводить время вместе. Ей, конечно, было очень тяжело, потому что она понимала, что я за ней ухаживаю, а у нее есть молодой человек, что он постепенно начинает понимать, что происходит. Хотя Саша меня старалась держать на расстоянии… — вспоминает певец. — И по итогу они расстаются. Она ему говорит: «Давай расстанемся, потому что я так не могу». Они расстаются, и я начинаю идти в полное наступление».

В итоге он добился сердца девушки, но через какое-то время между ними возникло недопонимание, и Ваня пропал, а Саша вернулась к прежнему парню. Однако этот камбэк продлился недолго, и девушка снова позвала Дмитриенко к себе. А он в тот момент уже успел закрутить новый роман — специально, чтобы забыть подругу.

«Я очень сильно пытался уйти от этих отношений. Потому что это очень больно, эта первая влюбленность чертовски чувствительная всегда… Это были очень сильные чувства, я хотел убежать от них. Потому что это была такая серьезная история. У нее был молодой человек, а я очень долго ухаживал, и было такое ощущение, будто с кем-то ее делю».

Но начав встречаться с другой девушкой, Ваня все равно думал о Саше, чем очень ранил свою новую подругу. За советом, как выпутаться из этой ситуации, певец обратился к матери, и та посоветовала сказать всем правду. В итоге Дмитриенко объяснился с той девушкой, которую сделал заменой своей настоящей любви, и вернулся к Саше, поняв, что ему ни с кем не было также комфортно, как с ней.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.