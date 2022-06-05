Мария Миронова рассказала, как важно правильно расставаться с возлюбленным

В новом интервью популярную актрису Марию Миронову спросили, как нужно преодолевать проблемы и кризисы в браке и что нужно для гармоничного союза.

«Мне кажется, в основе лежит любовь и принятие человека со всеми его достоинствами и недостатками, — ответила 49-летняя артистка. — Жизнь так устроена, что в начале видится все самое лучшее, а со временем могут всплывать вещи, которые не нравятся в партнере, и важно уметь принимать и их тоже».

Тогда ее спросили, можно ли менять человека, с которым не получается строить отношения.

«Менять человека, конечно, не нужно. Это же не вещь, — цитирует Марию журнал The Voice. — Я, например, не могу похвастаться тем, что всю жизнь существую в одном браке. У меня так не получилось. Но, тем не менее, мне кажется, куда важнее, как ты поступаешь по отношению к партнеру, с которым не получилось. Насколько по-человечески ты расстаешься». «Я считаю, пока между двумя людьми не решены глобальные вопросы, пока это огромная травма и комок обид, то разрыв неуместен. Это неправильно. Разрывать отношения можно тогда, когда это не убивает, не травмирует так сильно. Но так, к сожалению, бывает редко».

Миронова добавила, что нормальная семья – это полная семья, где есть дети и уважительное отношение друг к другу.

Но вообще актриса считает уместным отвечать на подобные вопросы после хотя бы 30 лет одном в браке. У самой Марии уже четвертый муж и двое сыновей.

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