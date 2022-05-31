Николь Кидман прервала концерт своего мужа, чтобы позаботиться о его пиджаке

Актриса волнуется, что ее супруг Кит Урбан бросает дорогой элемент одежды где ни попадя.

В минувшие выходные австралийский певец Кит Урбан дал большой концерт в Лас-Вегасе. В какой-то момент шоу к нему на сцену под восторженные крики зрителей вышла его 54-летняя жена Николь Кидман. Перед тысячами глаз у супругов произошел забавный диалог, видео с которым музыкант поделился в социальных сетях.

«Как вас зовут? Откуда вы?» — в шутку спросил Кит у жены. «Николь, — с улыбкой ответил актриса, а затем пояснила, зачем вышла на сцену: — Я хочу забрать твой пиджак. Ты кладешь его на пол, я волнуюсь».

И дальше звезды пошли искать упомянутый элемент одежды, но смогли оперативно найти его среди инструментов.

«Она буквально сказала мне: «Не теряй этот пиджак». А я такой: «Как я могу потерять пиджак?» Ну вот, он исчез. Ты накаркала!» — сказал в процессе поисков Урбан.

Затем искомый предмет нашелся на подставке для гитары. Музыкант взял его и надел на свою возлюбленную, после чего она под аплодисменты публики вернулась в зал.

Напомним, звездная пара замужем с 2006 года. У них подрастают две дочери, одна из которых выношена суррогатной матерью.

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