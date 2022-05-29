«Кто может зацепить меня сейчас»: Ивлеева призналась, зачем стала героиней реалити про свидания

Возвращаемся к теме того, что популярная телеведущая Настя Ивлеева собралась пойти по стопам Ольги Бузовой и искать себе любовь в телешоу про отношения.

29 мая поклонники напомнили 31-летней звезде, что участники «Холостяка» и проектом с Бузовой так и не остались вместе после завершения съемок. Неужели Анастасия верит, что в ее случае удастся найти свою судьбу?

«Слушайте, ну люди расстаются каждый день и без участия в шоу, — прокомментировала этот момент Ивлеева в Telegram. — Это опыт, который помог всем участникам понять что-то о себе и своих настоящих желаниях».

Ведущая поделилась, что поставила для себя несколько конкретных целей, отправляясь в романтичное реалити-шоу:

понять контекст современных отношений;

«Как ухаживают мужчины, что им важно. Что стало важно мне».

понять, кто может зацепить ее сейчас;

«Какие слова и поступки заставят меня задуматься о серьезных отношениях. Сложится? Круто!»

разобраться в построении уважительных, мотивирующих, драйвовых отношений для своих поклонников.

«Тема близка 99% девчонок. Мы все влюбляемся, радуемся, переживаем и расходимся. Мы не самое простое поколение. Понять, что хочешь ты, и как себя вести. Какие вопросы задавать. На какие реакции обращать внимание. Как научиться ценить себя и партнера. Как разговаривать и решать конфликты. Все это буду проходить на личном примере. И помогу разобраться в этом вам».

Напомним, осенью 2022 года на канале «Пятница!» стартует реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». Для телеведущей отберут 50 кавалеров со всей страны, чтобы хоть с одним из них девушка захотела построить серьезные отношения.

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