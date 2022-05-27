«Мы плывем в одной лодке»: Ивлев поблагодарил молодую жену за помощь в похудении

Пригласив известного шеф-повара Константина Ивлева в свое кулинарное шоу «Дерзкая готовка», спортсменка Ляйсан Утяшева отметила, что 48-летний ведущий значительно похудел — сбросил почти 30 килограммов.

Гость поблагодарил за комплимент и отметил, что ему в этом процессе помогла молодая жена Валерия, которая тоже разбирается в правильном питании.

«Очень хорошо, когда в семье все-таки есть понимание, что мы все плывем в одной лодке. И тогда мы все друг друга понимаем. А если мы на разных байдарках, то сама собой эта история никогда не получится, — отметил Ивлев. — И спасибо Лере, что она мне помогла и в каких-то моментах дала консультации. Лерочка, солнце мое, любовь моя, похожая на сон, спасибо тебе большое».

Напомним, в начале 2021 года знаменитый повар женился во второй раз, хотя в первом браке у него подрастали двое детей. Но Константин не устает упоминать, что вторая жена изменила его жизнь.

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