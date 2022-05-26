Михаил Лабковский расскажет, чем полезны ссоры в отношениях

Эксперт по отношениям у вас дома. Канал «Суббота!» покажет новые выпуски шоу известного психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду!»

Передача снята в формате психологического стендапа. Эксперт на сцене, зрители в зале, но собрались они не для юмора, а для разбора актуальных проблем взрослых людей.

В новых сериях Михаил Александрович разберет, почему многие женщины хотят выйти замуж за иностранца, поговорит о карьере, сексе и пластических операциях. Также он коснется темы ссор в отношениях, и почему они полезны.

Напомним, 60-летний Лабковский является самым узнаваемым психологом России по версии журнала Forbes и автором популярного YouTube-канала. Его книга «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» стала бестселлером в 2017 году.

Смотрите передачу Михаила Лабковского «Хочу и буду!» на канале «Суббота!» с 5 июня — по воскресеньям в 22:00.

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