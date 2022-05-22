«Без нее моя жизнь ничего не стоит»: Костюшкин трогательно поздравил жену с днем рождения

Певец женат на спортсменке Юлии Костюшкиной уже более 15 лет.

22 мая свой день рождения отмечает чемпионка мира по акробатике Юлия Костюшкина, жена экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. В 2022 году спортсменке и телеведущей исполняется 42 года.

Ну и, конечно, самые трогательные поздравления в адрес именинницы прозвучали от ее творческого мужа. 50-летний певец признался подписчикам, что день рождения супруги – самый нужный праздник для него, так как и сама Юлия «невероятно нужна» ему.

«Без нее вся моя жизнь ничего не стоит, это здорово и одновременно страшно понимать, — написал Костюшкин в Telegram. — Она является двигателем моей жизни и жизни наших деток. Она любовь, пламя и солнышко в нашем доме! Она молода, талантлива и по-хорошему амбициозна».

Напомним, для Стаса это третий брак, но покоритель дамских сердец счастлив с женой уже более 15 лет. У пары подрастают двое сыновей.

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