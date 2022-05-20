«Важнее всего любовь»: Надежда Сысоева поделилась, какие мужчины ее привлекают

Но если молодой человек обделен чувством юмора, со звездой Comedy Woman у него ничего не получится.

Комедиантка и телеведущая Надежда Сысоева стала новой героиней кулинарного шоу «Жидковские штучки». 37-летняя артистка научилась запекать лосося, а заодно поделилась деталями своей личной жизни.

Блондинка, когда-то встречавшаяся с шоуменом Павлом Волей и музыкантом Романом Паничем, призналась, что у нее уже два года как новые отношения. Надежда рассказала, какие качества она ценит в своих партнерах.

«Я люблю опрятных, аккуратных мужчин. Но больше всего в мужчинах мне важна инициативность, любовь к животным и чувство юмора. Если у парня нет чувства юмора, то со мной будет полный провал, — отметила Сысоева. — И важнее всего любовь, когда она есть в отношениях, нет никаких границ: спи с любой стороны, пей из любой кружки… Главное — любовь, а все остальное не замечается».

Комедиантка добавила, что молодым людям всегда нравилась ее худоба. По поводу размера груди телезвезда никогда не комплексовала, а вот худые ноги не раз становились поводом для обидных шуток. Девушке даже приходилось надевать по нескольку пар колготок, чтобы скрыть этот недостаток, а затем Надежда поняла, как им можно пользоваться.

Меняла ли Сысоева когда-нибудь свою внешность с помощью уколов красоты? И какой был самый запоминающийся поступок мужчины ради нее?

Об этом можно узнать в новом выпуске шоу «Жидковские штучки» — 22 мая в 18:00 на канале «Суббота!».

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