«Ты больше не увидишь моих глаз»: Джонни Депп отказывается смотреть на Эмбер Херд в суде

Любопытный факт: сколько уже Джонни Депп судиться со своей бывшей женой Эмбер Херд, но он ни разу не взглянул на нее. 58-летний актер, то рисует во время судебных заседаний, то отводит глаза в сторону, но смотреть на экс-супругу отказывается.

Даже когда Эмбер три дня к ряду давала показания и находилась в центре внимания всех присутствующих в зале суда, Джонни старательно прятал глаза. Но на случай, если госпожа Херд или другие заинтересованные лица не обратили внимания на этот молчаливый протест, адвокат актера Камилла Васкес заострила на нем внимание на новом заседании (трансляции из зала суда, напомним, ведутся в YouTube).

«Мистер Депп ни разу не посмотрел на вас во время этого разбирательства?» — спросила адвокат у Эмбер. «Я не обратила на это внимания», — ответила актриса. «Вы знаете, почему он не смотрит на вас. Он сказал вам, что вы больше никогда не увидите его глаз», — подчеркнула Васкес.

Далее на суде была прослушана запись спора Деппа и Херд в июле 2016 года.

«Я просто хочу прикоснуться к тебе. Я просто хочу обнять тебя», — говорила тогда Эмбер. «После всего, что ты только что сказала? – отреагировал на это Джонни. — Я уже никогда не буду кем-то для тебя… Ты больше не увидишь моих глаз».

Напомним, бывшие супруги подали друг другу встречные иски на миллионы долларов. Депп уверяет, что жена оклеветала его, когда рассказала о домашнем насилии в их семье, а сам он никогда не бил женщин. Херд настаивает на своей правде, доказывая, что бывший муж не раз поднимал на нее руку.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.