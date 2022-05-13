Барановская перечислила «настоящие» обязанности женщины в семье

И готовка с уборкой среди них не значатся.

Телеведущая Юлия Барановская опубликовала в социальной сети отрывок из старого выпуска передачи «Мужское / Женское». В этом эпизоде она откровенно поставила на место своего коллегу по проекту Александра Гордона вместе со всеми стереотипами о слабом поле.

Общаясь с гостем, ведущий начал перечислять, какие у женщин могут быть обязанности в семье: готовить, стирать, убираться, шить. Даже упоминание этих слов вывело его коллегу из себя.

«Господи, да почему же, как только заходит речь о женских обязанностях, говорят: готовить, стирать, убирать?! — выпалила Барановская. — Я тебе расскажу, что такое женские обязанности! Получать цветы, комплименты, завтрак в постель — вот настоящие женские обязанности!»

После слов Барановской Гордон сразу притих, а зрители в студии зааплодировали.

«Этому видео много лет, а я не меняю своего мнения», — написала ведущая передачи в Telegram и снова вызвала восхищение у своих поклонников.

Напомним, в недавнем интервью Барановская заявила, что крайне редко меняет свое мнение. Какие-то события еще могут заставить ее думать иначе, а вот другие люди и их слова — точно нет.

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