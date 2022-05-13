Утонул в снегу: жена Джастина Тимберлейка вспомнила, как певец сделал ей предложение

Джессика Бил рассказала о комичном, но очень трогательном моменте своей жизни.

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, который некогда встречался с Бритни Спирс, с 2012 года женат на актрисе Джессике Бил. У звездной пары уже двое детей.

На днях супруга звезды появилась в передаче The Late Late Show и рассказала, как возлюбленный сделал ей предложение. Если вы думаете, что это был романтический вечер на пляже тропического острова под аккомпанемент скрипки, то вы ошибаетесь.

Джессика поделилась, что этот момент был очень приятным, потому что она совершенно не ожидала, что бойфренд вдруг достанет кольцо.

«Мы были в Монтане на участке земли, которым владели в то время. Мы целый день катались на сноуборде. Это было посреди зимы. Снега по пояс. Мы были одеты с ног до головы в одежду для сноуборда: шапки, перчатки и все такое», — вспоминает Бил. «И мы поднимаемся к себе на территорию, чтобы просто посмотреть, как выглядит фундамент дома. И вдруг он опускается на колени и просто тонет в снегу! А потом он смотрит на меня и держит это кольцо, и это было очень мило, удивительно, весело».

Ведущий Джеймс Корден отметил, что это был очень смелый поступок. Сам он ни за что не поехал бы кататься на сноуборде с кольцом в кармане из-за опасения потерять украшение в снегу.

Напомним, пара начала встречаться в 2007 году, а в 2011-м рассталась на несколько месяцев, чтобы потом заключить один из самых счастливых браков в Голливуде.

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