«Это разбило мне сердце»: Херд рассказала, почему не ушла от Деппа после первых побоев

4 мая актриса Эмбер Херд выступила в суде против своего бывшего мужа Джонни Деппа. Звезды, разведенные еще 2016 году, до сих пор доказывают общественности, были или нет в их браке случаи домашнего насилия (трансляция из зала суда велась в YouTube).

36-летняя артистка вспомнила момент, когда муж впервые ударил ее. Сильная и независимая американская женщина при этом должна была бы тут же уйти от супруга, но Эмбер этого не сделала. В результате у них случились еще несколько скандалов, закончившихся рукоприкладством.

Госпоже Херд пришлось держать ответ, почему же она не бросила мистера Деппа после первой пощечины.

«Я знала, что это неправильно, и знала, что должна уйти от него. И это разбило мне сердце. Потому что я не хотела оставлять его, — призналась Эмбер. — Хотела бы я сейчас сказать, что встала и вышла из дома, провела черту и постояла за себя».

По словам Херд, когда она попыталась уйти, Джонни встал на колени, заплакал и извинился, сказав: «Я думал, что прогнал монстра». Затем актриса все-таки ушла, и тогда муж начал присылать ей сообщения с извинениями. «Я лучше я отрежу себе руку, чем когда-либо ударю ею тебя», — якобы писал он.

Эмбер сказала, что вскоре после этого они помирились, и супруг якобы дал слово, что больше никогда ее не ударит.

«Я верила, что есть черта, которую он больше никогда не переступит», — вспоминает актриса.

Она также подчеркнула, что всегда испытывала любовь к Деппу, и сейчас ей очень больно заново переживать их семейный скандал да еще перед всем миром.

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