«Думал, женитьба решит все мои проблемы»: Бибер рассказал об эмоциональном срыве в начале брака

В новом интервью 28-летний канадский певец Джастин Бибер признался, что после женитьбы на модели Хейли Болдуин в 2018 году у него случился эмоциональный срыв. Все потому, что у молодого артиста были завышенные ожидания от брака.

«Я помню, когда только женился, у меня случился небольшой эмоциональный срыв, потому что я думал, что женитьба решит все мои проблемы, но это не так», — рассказал Бибер в подкасте The Ebro Show. «Это просто было отражением того, что ты немного лицемер. Ты хочешь, чтобы твоя жена делала что-то, чего ты не делаешь. Это тяжело — временами смотреть в зеркало и реально осознавать, что ты, возможно, не тот человек, каким ты себя воспринимал. И все это лишь результат травмы и жизненных обстоятельств».

Джастин отметил, что встать на путь правильного семьянина ему помогла христианская религия. И хорошо, а то еще развелся бы с красавицей Хейли из-за тараканов в своей голове. А так уже три года образцовая голливудская семья.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.