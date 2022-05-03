«Не отчаивайтесь»: Нагиев дал совет по поиску второй половинки

Актер считает, что к счастью в личной жизни нужно быть готовым.

Снимающийся во втором сезоне сериала «В активном поиске» Дмитрий Нагиев сам дал совет по поиску возлюбленной.

«Не отчаиваться и искать там, где должен искать. Не надо искать в местах легкодоступных, — цитирует 55-летнего актера Teleprogramma.pro. — Люди должны проявить желание и быть готовыми к своему счастью. Ведь счастье любит того, кто идет ему навстречу». «Не отчаивайтесь, ищите. И если вы достойны, то рядом с вами обязательно окажется родной человек, с которым будет хорошо не только засыпать, но и просыпаться».

На вопрос, какие женщины нравятся самому секс-символу российского кино, Нагиев ответил, что те, которых ему подбирают кастингом. Хотя и не всегда выбор режиссера совпадает с его личными предпочтениями.

Актер также признался, что еще не составил образ своей идеальной возлюбленной, поэтому у него пока не все гладко в личной жизни.

Напомним, Дмитрий почти четверть века был женат на журналистке Алисе Шер, их сын Кирилл пошел по стопам отца. Но в последние несколько лет личная жизнь актера покрыта тайной, на фоне которой отлично плодятся различные слухи о романах.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.