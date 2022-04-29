«Я не должна охранять его»: жена Кита Харингтона высказалась об алкозависимости мужа

Как много российских женщин страдают от пьющих мужей. Но это проблема не только рабочих семей — звездные браки также страдают от пьянства.

Актерская пара Лесли Роуз и Кит Харингтон сыграли любовников в популярном сериале «Игра престолов», а затем поженились в реальной жизни. Фанатки по всему миру обожают красавчика-Кита и его образ Джона Сноу. Но не все знают, что актер долгое время страдал зависимостью, и с этим в полной мере столкнулась его жена.

В новом интервью 35-летняя Роуз Лесли рассказала о том, как ее муж боролся с алкогольной зависимостью. По словам актрисы, если бы Кит не прошел реабилитацию и групповую терапию, сейчас он был бы в совершенно другом состоянии.

Журналист издания Harper’s Bazaar UK спросил у звезды, как она выдержала всю эту историю.

«У меня все хорошо. Это было (в последний раз. — Прим. авт.) в 2019 году, так что уже несколько лет, как он трезв, — ответила Роуз. — Я многое узнала о зависимости, и Кит теперь всегда будет знать о ней, но только от него зависит, решит ли он снова пить. Никакая нянька не сможет помешать ему делать то, что он сам захочет делать…» «Я не хочу брать принимать на себя такой груз. Ответственность за его поведение лежит на нем. Я не должна охранять его от этого».

Добавим, что весной 2019 года актер ложился в клинику — якобы из-за нервного срыва, вызванного съемками в финальном сезоне «Игры престолов». Теперь фанаты знают, что дело было не только в нервной работе.

Напомним, что в январе 2021 года у пары родился сын. Лесли рассказала, что сейчас они с мужем работают по очереди, чтобы кто-то один оставался с ребенком. Харрингтон прекрасно выполняет свои родительские обязанности, встает ночью успокоить малыша, когда жене нужно выспаться перед съемками. Маленький наследник явно хорошо влияет на брак двух звезд «Игры престолов».

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