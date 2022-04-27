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«Я все еще самая счастливая»: жена Джастина Тимберлейка гордится 10-летим браком с певцом

Актриса Джессика Бил поделилась, что ее семейная жизнь не всегда была идеальной.

«Я все еще самая счастливая»: жена Джастина Тимберлейка гордится 10-летим браком с певцом
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк. Фото: Global Look Press

В октябре 2022 года звездная пара Джастин Тимберлейк и Джессика Бил отметят 10-летие своего брака. Певец и актриса поженились в 2012 году в Италии, устроив потрясающую свадебную церемонию. Перед этим у них случился разрыв в несколько месяцев.

В недавнем интервью Джессика вспомнила об этой годовщине, которая достойна уважения, если не забывать, что речь идет о двух звездах шоу-бизнеса.

«Иногда мне кажется, что десять лет пролетели в мгновение ока, а иногда я думаю: «Боже мой, десять лет, это действительно значительная часть чьей-то жизни», — поделилась Бил с изданием Access Hollywood.

«У нас были взлеты и падения, как и у всех, и я очень горжусь этим. И я все еще самая счастливая женщина, любящая свою жизнь».

Напомним, у пары подрастают два сына: семилетний Сайлас и Финеас, которому скоро исполнится два года.

Джессика Билл известна по фильмам «Техасская резня бензопилой» (2003), «Блэйд: Троица» (2004), «Иллюзионист» (2006), «Пророк» (2007) и «Вспомнить все» (2012).

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