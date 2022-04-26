Муж Сары Джессики Паркер признался, что влюбился в нее с первого взгляда

Актерская чета состоит в браке уже 25 лет.

В мае 2022 года актерская пара Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика отметит 25-летие брака. А на днях супруг актрисы появился в шоу Watch What Happens Live и рассказал, как он влюбился в кинозвезду.

60-летний Бродерик предался воспоминаниям и поведал, что это была любовь с первого взгляда.

«Я увидел, как она идет по улице, и подумал: «Вот оно», — сказал актер.

Он также добавил, что из всех положительных качеств своей жены больше всего восхищается ее юмором и мудростью. А еще Сара Джессика покорила супруга своим умение делать подарки. Однажды актриса устроила мужу поездку-сюрприз.

«Будучи с завязанными глазами я внезапно оказался на Карибах», — вспомнил Мэттью.

Напомним, пара сыграла свадьбу в 1997 году. У них есть 20-летний сын Джеймс и дочери-близнецы Марион и Табита, выношенные суррогатной матерью. Муж и жена играют супругов в бродвейском спектакле Plaza Suite, который недавно был отменен из-за заражения обоих коронавирусом.

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