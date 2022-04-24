«Все минусы сразу видишь»: Бородина считает, что с возрастом женщины реже ошибаются в мужчинах

Пережившая два развода телеведущая Ксения Бородина отчасти согласилась с утверждением, что замуж надо выходить по молодости, потому что потом женщина взрослеет, умнеет и уже не хочет мириться с недостатками мужчины.

«Ну, может, доля правды в этом есть, что по молодости, потому что вы оба растете в этом браке, но в любом случае это фортуна. Если попадется хороший человек, то не важно, в каком это возрасте случилось!» — пишет 39-летняя звезда «Дома-2» в Telegram. «Но я согласна с тем, что с возрастом уже видишь, кто есть кто, и ошибиться сложнее. Все минусы сразу видишь, считываешь, что человек из себя представляет. Плюс ты уже взрослая и не со всем готова мириться, как по глупости в молодости. Уже, как сканер, видишь: так, этот абьюзер, этот позер, этот женат, этот альфонс».

Подписчицы Ксении, в основном, поддержали ее рассуждения.

«С возрастом понимаешь, что одной не так уж и плохо жить, да еще и комфортнее», «Мне мама так говорила: выходить по молодости, по глупости, иначе потом заковыряешься», «Да есть женщины, которые и с возрастом ничего не понимают», «Я после 30 уже понимаю, что вообще не вышла бы замуж, вижу кучу недостатков», «Много браков распадается именно из за того, что по глупости, мало кто в современном обществе соглашается притираться друг к другу», «Согласна полностью! По молодости пять раз замуж выходила, а сейчас уже мозг включается, и никого не надо», — такие комментарии оставили женщины под постом звезды.

Напомним, личная жизнь Бородиной долгое время была на виду. Ведущая дважды была замужем и родила обоим супругам по дочери. Но как бы Ксения не демонстрировала образ идеальной семьи в соцсетях, ее браки закончились разводами.

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