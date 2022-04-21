Джулия Робертс назвала поцелуи секретом крепкого брака

Звезда «Красотки» замужем уже почти 20 лет.

На днях 54-летняя актриса Джулия Робертс стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», и ведущий поздравил кинозвезду с 20-летием ее брака, которое будет отмечаться этим летом.

Шоумен попросил артистку раскрыть ее секрет крепкой семьи, но она в ответ заметила, что он сам знает этот секрет, так как женат на одной женщине с 1993 года.

Тогда Кольбер предложил Робертс одновременно назвать секрет крепкого брака «на счет три». Вдвоем досчитали до трех, только мужчина сказал: «Извинения», а женщина улыбнулась: «Поцелуи».

«Ну, я хотел бы извиниться перед своей женой за то, что не сказал про поцелуи», — тут же нашелся ведущий.

Робертс считает, что для крепких отношений нужно как можно больше поцелуев. Когда пара забывает о том, что нужно регулярно выражать друг другу свою любовь, тогда «крылья за спиной» и исчезают.

Напомним, в 90-е Джулия крутила романы со множеством популярных актеров. Но в 2002-м она вышла замуж за обычного кинооператора Дэниела Модера, после чего у них родились трое детей.

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