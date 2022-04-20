«То, что Мэг рядом со мной, означает все»: принц Гарри высказался о своей жене в новом интервью

Британский принц Гарри и его супруга-американка Меган Маркл посетили «Игры непобежденных» в Нидерландах и поддержали выступивших там ветеранов-инвалидов.

В новом интервью младший сын принцессы Дианы рассказал, что эти соревнования, организатором которых он является, имеют большое значение не только для спорта, но и для его собственной судьбы.

«Жизнь полна необыкновенных даров и испытаний, многие из которых можно рассматривать как уроки, — сказал 37-летний герцог Сассекский изданию People. — Со временем я понял, что то, как мы мысленно подходим и реагируем на взлеты и падения — эти подарки и проблемы, — помогает определить наш собственный результат».

Минувшие Игры стали первыми, на которых Гарри присутствовал, как супруг и отец.

«Быть папой, безусловно, добавляет еще один эмоциональный слой, — говорит принц. — Когда я служил в армии, я пообещал себе, что уйду раньше, чем у меня появятся жена и дети. Потому что я не мог представить себе душевную боль от столь долгой разлуки во время службы, риск возможного ранения и реальность того, что жизнь моей семьи могла бы измениться навсегда, если бы это произошло».

больше по теме Меган Маркл в романтичном боди и брюках клеш поцеловась с принцем Гарри на публике Супруги впервые позволили такие проявления эмоций на светском мероприятии.

Кстати, именно на «Игры непобежденных» — в Торонто 2017 года — Гарри и Меган впервые предстали как пара.

«Игры в Торонто были нашим первым официальным выходом на публику. В то время мы еще встречались, так что могли много чего принять, но, к счастью, мы были с идеальным сообществом для этого, — вспоминает принц. — Сейчас, пять лет спустя, мы в Гааге, на пятых «Играх непобежденных», родители двоих детей и живем в США. Я всегда хотел разделить эти невероятные моменты с кем-то особенным, и то, что Мэг была рядом со мной, означает все».

Напомним, что роман, а затем брак Гарри и Меган Маркл претерпел множество трудностей. Безродная невеста-актриса, да еще американка плохо вписывалась в британскую королевскую семью. В итоге принц отрекся от своих монарших обязанностей и переехал вместе с женой и сыном в Калифорнию.

Смотрите также: