«Не оскорблять и не обвинять»: Люся Чеботина поделилась взглядами на здоровые отношения

А также рассказала, почему распался ее прошлый роман.

Став новым гостем кулинарного шоу «Жидковские штучки», певица Люся Чеботина разоткровенничалась о своей личной жизни.

«У меня были только одни отношения, они закончились три года назад, — рассказала артистка, которой скоро исполнится 25. — Я устала нас содержать. Человек не хотел брать на себя инициативу и быть сильнее меня духом». «Я вообще считаю, что люди расстаются, потому что не умеют разговаривать. Не говорят о своих чувствах, а обвиняют партнеров. Поэтому главное — во время ссоры не оскорблять и не обвинять. Рано или поздно эти оскорбления начинают всплывать. В целом, в отношениях я люблю страдать, потому что тогда у меня рождаются хорошие треки».

Также певица рассказала, почему не придумала себе звучное сценическое имя, что значится в ее гастрольном райдере и как она относится к шумным вечеринкам. Вместе с ведущим девушка приготовила ленивый хачапури и салат из помидоров и двух видов лука.

Полный выпуск «Жидковских штучек» с Люсей Чеботиной смотрите на канале «Суббота!» 17 апреля в 18:00.

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