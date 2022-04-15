«Понять, чего я хочу»: звезда «Эйфории» поделилась опытом отношений с «папиками»

Во втором сезоне популярного подросткового сериала «Эйфория» появилась героиня Фэй, которую играет 24-летняя актриса Хлоя Черри. Девушка не скрывает, что до этой работы она снималась в фильмах для взрослых, и у нее в той сфере солидный «послужной список» (более 300 картин).

На днях блондинка стала гостьей подкаста The Viall Files и рассказала о своей бурной личной жизни. В частности, на данный момент у нее нет постоянного парня, зато есть десять временных. Много это или мало, судите сами.

«Прямо сейчас мне нравится просто видеть много разных людей вокруг, поэтому мне не нужно слишком многого от одного человека, — призналась Хлоя. — Встречаться с несколькими людьми было для меня лучшим способом понять, чего я хочу и чего не хочу от другого человека».

Также девушка призналась, что некоторое время близко общалась с «папиками» (по-английски sugar daddies). Так называют мужчин в возрасте, которые финансово обеспечивают молодых женщин в обмен на их приятную компанию, с разной степенью близости.

«У меня больше нет «папиков», — сказала Хлоя. — Я до сих пор общаюсь с некоторыми из них, но теперь мы просто друзья. Встреча с «папиком» похожа на обычное свидание за исключением того, что у вас разные причины для этой встречи. Я всегда выбирала кого-то смешного. Даже если ты будешь моим «папиком», я все равно хочу, чтобы ты меня смешил».

Теперь актриса зарекается от того, чтобы иметь отношения с подобными мужчинами. Общение с ними помогло ей понять, на каких кавалеров действительно стоит обращать внимание.

«Я никогда больше не приму парня, который не хочет хотя бы попытаться как-то позаботиться обо мне и не пытается вести себя как-то по-рыцарски, — сказала она. — Я знаю, что есть люди, которые очень хорошо ко мне относятся. Это как бы научило меня стандарту того, как я хочу, чтобы со мной обращались».

Что ж, словами классика: опыт, сын ошибок трудных.

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