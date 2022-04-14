«Я лучше буду рядом»: как бывший муж Кортни Кардашьян отнесся к ее помолвке с музыкантом

В январе 2021 года американская телезвезда Кортни Кардашьян начала встречаться с давним другом, известным барабанщиком Трэвисом Баркером. В октябре они обручились, а на днях сыграли шуточную свадьбу в Лас-Вегасе.

Все это время бывший гражданский муж и отец троих детей Кортни, бизнесмен Скотт Дисик молчал и не комментировал новый роман своей экс-возлюбленной. Но в премьерном эпизоде нового шоу о семействе Кардашьян The Kardashians мужчина наконец разоткровенничался.

Он признался, что после расставания с Кортни в 2015 году все еще лелеял надежду на воссоединение. И теперь, когда 42-летняя модель нашла свое новое счастье, у него появилась «возможность двигаться дальше».

«Ее друзья и наша семья всегда говорили мне: «Не волнуйся, дорогой, в конце концов вы, ребята, это поймете. Однажды вы снова будете вместе». Так что моя нога всегда была на полпути к двери», — цитирует Скотта портал E! News.

Он также признался, что он потерял Кортни как лучшего друга, когда она стала встречаться с Трэвисом.

«Теперь мы на самом деле больше сородители. Я бы сказал, что это одна из самых сложных вещей в моей жизни», — говорит Дисик.

Мужчина добавил, что его бывшая жена по-настоящему счастлива с новым женихом, но его обижает то, что ее большая семья, частью которой он себя долгое время считал, забыла о нем. Например, отца троих детей перестали приглашать к Кардашьян на барбекю. Скотта это ранит, потому что его родители умерли несколько лет назад, и он сильно прикипел к родственникам жены.

В итоге героя передачи спросили, как он будет дальше себя вести в отношении Кортни и Трэвиса.

«Я лучше буду рядом с ними и со своей семьей, чем вообще не буду», — ответил Скотт.

Напомним, бизнесмен жил вместе со старшей дочерью семейства Кардашьян с 2006 по 2015 годы. За это время у них родились два сына и дочь. Может показаться, что Дисик чувствует себя одиноким, но весной 2022 года у него появилась новая девушка Ребекка Дональдсон, и она — настоящая красотка.

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