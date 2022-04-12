Шон Пенн признал свои ошибки в браке с молодой актрисой

Летом 2020 года, накануне своего 60-летия голливудский актер Шон Пенн женился на молодой австралийской актрисе Лейле Джордж. Но уже в октябре 2021-го он подал на развод.

Несмотря на скоропостижное завершение второго брака звезды, его все еще регулярно замечают гуляющим со своей второй половинкой. Похоже, что артист признал свои ошибки и чувствует вину перед супругой. Об этом он прямо говорит в новом интервью, отмечая, что все еще сильно любит свою жену.

«Теперь мы только встречаемся время от времени, потому что я облажался с браком. Технически мы были женаты год, но все пять лет я был очень небрежным партнером, — рассказал Шон изданию Hollywood Authentic. — Я позволял себе думать о важности многих других вещей, впал в глубокую депрессию, пил снотворное в 11 часов утра, смотря новости в эпоху Трампа и просто отчаиваясь».

Оскароносный актер признал, что его молодой жене было неприятно заставать мужа с утра в таком состоянии. Своим поведением он почти потерял лучшего друга и вдохновительницу в одном лице. Получив шанс на возобновление отношений, Пенн решил заново расставить свои жизненные приоритеты.

Например, он отказался от телефона, когда проводит время с женой, не читает новости, а уделяет время только ей. Еще он перестал использовать алкоголь, чтобы спрятаться от мира, хотя уснуть без него все еще не может.

«Я действительно поставил в приоритет свою семью, свою жену, свою жизнь и вещи, которые я могу планировать и контролировать. Во всяком случае, в теории», — добавил 61-летний актер.

Отметим, что Шон Пенн действительно неравнодушен к новостям из мира политики. Он даже приехал на Украину в 2022 году, чтобы осветить происходящие там события.

Напомним, ранее актер был женат на певице Мадонне и актрисе Робин Райт. В браках с обеими знаменитостями не раз бывали случаи, когда пара подавала заявление на развод, а потом мирилась. Возможно, и с новой женой у кинозвезды будет так же.

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