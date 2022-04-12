«Пришло время проложить собственный путь»: родители Майли Сайрус объявили о разводе

Большая семья певицы Майли Сайрус распадается. На днях ее родители – звезда кантри Билли Рэй Сайрус и его жена Тиш объявили о разводе после почти 30 лет брака.

«Спустя 30 лет, пятерых замечательных детей и целой жизни воспоминаний мы решили пойти разными путями — не с грустью, а с любовью в наших сердцах, — цитирует официальное заявление пары издание People. — Мы выросли вместе, вырастили семью, которой можем гордиться, и теперь пришло время проложить собственный путь». «Мы всегда будем семьей и с нетерпением ждем продолжения и совместного опыта любви в качестве друзей и родителей. Мы не пришли к этому решению легко или быстро, но в мире так много всего происходит, что мы хотели внести некоторую ясность и поставить точку, чтобы можно было сосредоточиться на том, что важно».

Журналисты добавили, что, согласно документам, поданным в суд, пара разводится на основании «непримиримых разногласий» и уже более двух лет проживает раздельно. Ранее у супругов уже были две попытки разойтись, но они решили остаться вместе ради семьи.

После свадьбы в 1993 году Билли и Тиш стали родителями троих детей. Кроме того, у них имеются трое детей от предыдущих отношений. Половина из этих наследников выбрала судьбу, связанную со сценой. Ну а 29-летняя Майли – самая популярная из всей семьи. Напомним, что молодая певица уже успела отметиться неудачным браком.

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