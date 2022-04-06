«Здоровая» ревность — это нормально»: Елена Борщева призналась, что опасается измены мужа

На днях в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ показали сюжет про комедиантку Елену Борщеву и ее мужа-бодибилдера Валерия Юшкевича. Ролик был посвящен женской ревности. Ведь супруг звезды не только красуется мышцами перед фанатками на соревнованиях, но и является тренером по фитнесу у многих девушек.

В передаче Елена призналась, что ее нередко посещают негативные мысли относительно женщин, кружащих вокруг Валерия. Да и после выхода репортажа в эфир Борщева подтвердила, что ревнует своего мужа.

«Считаю, что «здоровая» ревность в отношениях — это нормально. Главное, чтобы не переходило в патологию! Ну, красавчик же, как такого не ревновать?» — написала 40-летняя актриса в Telegram.

Напомним, пара сыграла свадьбу в 2005 году. У тех пор в семье появились две дочери – Марта и Ума. Несмотря на инсинуации тележурналистов, брак у Елены Борщевой крепкий.

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