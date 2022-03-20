«Моего мужа это не остановило»: Лопырева спросила совета, как избавиться от поклонника

Знаменитая блондинка считает, что, если по-настоящему нацелился завоевать женщину, его ничто не остановит.

Известная модель Виктория Лопырева развивает свой канал в Telegram. 19 марта она спросила у своих подписчиков совета, как избавиться от навязчивого поклонника, отметив, что варианты с физическим устранением предлагать не стоить.

«Заблокировать везде, но сначала просто объяснить нормально и начать игнорить потихоньку, сам затихнет», — посоветовал один подписчик. «Чтобы избавиться от навязчивого поклонника, нужно его сильно разочаровать… Но как это сделать вам, я не представляю», — добавил другой. «Соглашаться на свидания и не приходить. Проверено», — заявила еще одна подписчица.

Также в комментария появились варианты никак не реагировать на действия поклонника, прикинуться странной, познакомить ухажера со своей подругой и в конце концов подключить мужа – ведь Виктория уже более трех лет состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым.

«Ребят, обожаю вас, — ответила советчикам Лопырева. — Все, что вы перечислили — никогда не отпугнет и не остановит мужчину, если он реально решил завоевать женщину. Со знанием дела говорю. Моего мужа это не остановило в свое время. Но было занятно почитать ваши советы. Спасибо».

Напомним, что знаменитая блондинка родила своему возлюбленному сына, которого назвала Марк Лионель. Их роман начался со скандала: якобы ради Виктории Игорь ушел из семьи.

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