Скарлетт Йоханссон призналась, что не запала бы на своего нынешнего мужа в школьные годы

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон счастлива в третьем браке. В 2017 году, разведясь со вторым мужем, она стала встречаться со сценаристом Колином Джостом. В 2020-м они сыграли свадьбу, а через год у пары родился сын.

В новом интервью 37-летняя звезда рассказала о том, как важно было, чтобы для знакомства с ее нынешним мужем наступило правильное время.

Началось с того, что коллега по актерскому цеху Дрю Бэрримор в своем шоу спросила у Скарлетт, как встретить любовь. Беседа очень быстро перешла к тому, как звезда «Черной вдовы» познакомилась со своим мужем.

Актриса поделилась, что до того, как она начала встречаться с Джостом в 2017 году, они несколько раз виделись. Скарлетт находила его симпатичным парнем, но она была в браке, поэтому не засматривалась по сторонам. А потом просто наступило удачное время, когда звезда была свободна в отношениях, и тут она заметила, что этот мужчина смотрит на нее по-другому. Встретиться в подходящее время – это очень важно, считает артистка.

«У меня определенно были отношения, случившиеся в неподходящее время. Я думаю, что нужно понимать, когда рядом с тобой не тот человек. Но иногда бывает, что это хороший человек, но время не подходит. Важно быть открытым и для этого тоже», — рассуждает Йоханссон.

Например, если бы актриса и ее нынешний муж встретились бы в старшей школе, она не обратила бы на него внимания. Бэрримор показала своей гостье фото ее супруга школьных лет и спросила, запала бы юная Скарлетт на этого парня.

«Эм, не думаю, нет, — ответила Йоханссон с улыбкой. — У моего брата была такая же стрижка, у обоих моих братьев, и я бы просто не смогла. Без вариантов. Я имею в виду, кто вообще решил сделать эту стрижку стильной? Какой парикмахер сказал: «Я попробую это»?»

Напомним, актриса недолго была замужем за Райаном Рейнольдсом. Затем последовал такой же кратковременный брак с журналистом Роменом Дориаком, от которого звезда родила дочь. После развода с ним Скарлетт и встретила третьего супруга, чтобы стать мамой во второй раз.

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