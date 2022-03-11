«Не мой человек»: Сафарова поделилась, почему не смогла построить отношения с Тимати

Победительница «Холостяка» констатировала, что они с рэпером очень разные.

О том, почему победительница шоу «Холостяк» с Тимати, модель Катя Сафарова рассталась с рэпером, ходило немало слухов. Вплоть до того, что музыкант изменил красавице, хотя большинство зрителей были уверены, что роман звезд был просто пиаром.

Однако, говоря друг о друге, Тимур и Екатерина никогда не высказывают негатив — они расстались на положительной ноте, без скандалов и претензий.

На днях Сафарова снова затронула в соцсетях тему разрыва с «холостяком» и поделилась причинами того, почему не смогла построить отношения со звездой рэпа.

«После проекта Тимур пригласил меня в отпуск вместе со своей семьей. Меня очень хорошо приняли, но уже тогда на отдыхе я начала понимать, что это не мой человек. Именно для отношений. Тимур очень заботливый, внимательный, умный, веселый. Бывает такое, что в какой-то момент ты понимаешь, что вы с человеком слишком разные для отношений», — цитирует Екатерину издание StarHit.

Сафарова подчеркнула, что у нее с Тимати не было крупных ссор, и даже мелкие недопонимания в паре быстро проговаривались и сводились на нет.

Добавим, что уже несколько лет рэпер меняет одну подружку-модель за другой. И даже то, что две из них родили ему детей, не заставило артиста отказаться от статуса холостяка.

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