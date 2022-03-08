«Как будто у меня есть либидо»: Дрю Бэрримор рассказала о «горячих» снах со своими бывшими

В такие ночи актриса чувствует себя по-настоящему живой.

Свежий выпуск своего персонального телешоу 47-летняя актриса Дрю Бэрримор посвятила пикантной теме – когда во сне к человеку приходят его бывшие возлюбленные.

Недавно американское издание The New York Times опубликовало исследование о том, почему бывшие любовники могут появляться в наших сновидениях. Телеведущая уверена, что подобные сны не обязательно означают, что человек мечтает вернуть свою ушедшую любовь.

Гость в студии спросил кинозвезду, видела ли она когда-нибудь эротические сны со своими бывшими мужчинами. В ответ артистка заметила, что только в таких снах она и чувствует себя по-настоящему живой. Подобные сцены снятся ей примерно раз в полгода и вызывают полный восторг.

«И я такая: о, я либидна и жива», — поделилась Бэрримор.

Собеседник попросил актрису уточнить, что за слово она использовала.

«Либидность — как будто у меня есть либидо, как будто я жива, и у меня есть пульс. Либидность!» — ответила Дрю.

Напомним, личная жизнь у актрисы была очень насыщенной. У нее было множество романов, два из которых закончились помолвкой, а три — короткими браками. Последнее замужество, правда, принесло звезде двоих детей.

Недавно одинокая Бэрримор рассказывала, как сделала попытку познакомиться с привлекательным мужчиной парке, но он оказался значительно младше нее.

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