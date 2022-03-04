40-летняя пара: Джастин Тимберлейк поздравил жену с юбилеем, показав ее в молодежном образе

3 марта свой день рождения отметила американская актриса и модель Джессика Бил. Звезде исполнилось 40 лет, но это совсем не повод грустить.

О том, что и в 40 можно чувствовать себя молодым и отвязным, имениннице, да и всем поклонникам, напомнил муж артистки — Джастин Тимберлейк. Поздравляя жену, он выложил в Instagram веселое парное фото, когда они с супругой нарядились на костюмированную вечеринку, использовав цветастые одежду и аксессуары. Так и не скажешь, что эта яркая парочка — 40-летние дядя и тетя.

«Независимо от того, лежишь ли ты на диване или переодеваешься на нелепых костюмированных вечеринках — все это выглядит хорошо. Я люблю тебя и радуюсь тебе каждый день», — написал Джастин в «сториз».

Сама же Джессика написала на своей странице, что в 40 чувствует себя свежей, и это благодаря ее семье.

Напомним, отношения пары начались в 2007 году, в 2012-м они поженились. С тех пор в семье звезд появились два сына, второй родился летом 2020-го.

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