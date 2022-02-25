Даня Милохин назвал самое необычное место, где у него случалась интимная связь

В этом аспекте звезда Интернета оказался не слишком оригинален.

Популярный тиктокер Даня Милохин ответил на несколько личных вопросов в новом интервью.

В частности, 20-летнего блогера спросили о его первой любви. Парень ответил, что это была девочка в детском лагере, которой он посвятил ванильное стихотворение.

На вопрос о самом необычном месте, где молодой звезде приходилось заниматься интимом, Милохин признался в половом акте в туалете кофейни. При этом Даня отметил, что не коллекционирует свои безумные поступки в памяти — живет сегодняшним днем.

Личная жизнь блогера находится под постоянным прицелом журналистов. Известно, что он встречался со своей коллегой по TikTok Юлей Гаврилиной, а затем якобы крутил роман с партнершей по «Ледниковому периоду» Евгенией Медведевой.

Но похоже, что Даня привлекает и мужчин. В интервью журналу Hello! он признался, что получал от представителей сильного пола предложения познакомиться в социальных сетях.

«Такое себе», — прокомментировал блогер подобные «знакомства».

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