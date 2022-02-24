Пандемия помогла актеру Бену Стиллеру восстановить его распавшийся брак

Звезда комедий вернулся к жене, сначала вынужденно, а затем с радостью.

Американский комедийный актер Бен Стиллер женился в 2000 году на своей коллеге Кристин Тейлор. Брак звезд продлился 17 лет, у них родились двое детей.

Однако даже такая крепкая семья дала трещину, и в 2017-м актеры расстались. Но их отношения спасла пандемия. Как только ввели карантин, супруги снова съехались — чтобы Бен мог видеть детей во время самоизоляции. Ну а там и чувства по отношению к жене разгорелись с новой силой.

«Затем, с течением времени, это эволюционировало. Мы расстались и снова сошлись, и мы этому рады. Это было действительно замечательно для всех нас. Неожиданно, и это одна из вещей, возникших в результате пандемии», — цитирует Стиллера журнал Esquire.

Говоря о своем восстановленном браке, актер привел пример с лошадями.

«Несколько лет назад я понял, что не люблю верховую езду. Если есть возможность заняться ею, я, наверное, не стану этого делать. Теперь я люблю лошадей! Я думаю, они прекрасны. Мне нравится их гладить. Мне нравится смотреть, как люди катаются на лошадях, мне нравится смотреть, как мои дети катаются на лошадях. Просто я не очень люблю кататься на лошадях. И как только вы это поймете, это сэкономит вам много энергии». «Так что, да, я думаю, мы уважаем то, чем мы похожи, и то, чем мы отличаемся. И я думаю, принимая это, вы действительно можете больше ценить кого-то, потому что вы не пытаетесь заставить его измениться ради вас».

Продолжая мысль, Бен подчеркнул, что сказать партнеру: «Мне не нравится делать это» — не значит сказать: «Мне не нравишься ты». С таким подходом отношения становятся менее напряженными, говорит актер.

Напомним, Стиллер снялся со своей женой в комедиях «Образцовый самец», «Вышибалы» и «Солдаты неудачи». У пары есть 19-летняя дочь Элла и 16-летний сын Куинли.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.