Валерия рассказала, почему совместная работа не мешает ее браку с Пригожиным

В том, что муж и жена делают одно дело, певица видит больше плюсов, чем минусов.

В 2022 году певица Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин отметят 18 лет своего брака. В новом интервью артистка отметила, что все эти годы она ни на день не расстается с супругом.

Журналисты спросили, в чем секрет крепкой семьи звезд, и не мешает ли любви совместная работа мужа и жены.

«Да, действительно, много и плюсов, и минусов в совместной работе с супругом, но положительного больше. Мы очень хорошо знаем и понимаем друг друга, а наша профессия не дает нам погрязнуть в быту: у нас один день не похож на другой, каждый раз новые задачи, новый фронт работы. Кроме этого, каждый из нас занимается своим делом», — ответила Валерия изданию Woman Journal. «Мне кажется, наша долгая семейная жизнь обусловлена тем, что мы ставим общие цели, у нас общие хобби, а чем больше всего общего — тем крепче брак».

Певица отметила, что за последние годы ее семья разрослась, и сейчас они с мужем думают над тем, чтобы купить большой дом, который станет центром притяжения для всех родственников, где можно будет собраться большой компанией.

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