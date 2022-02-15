Дрю Бэрримор рассказала, как отважилась познакомиться с мужчиной на улице и прогадала

Минувший День святого Валентина вдохновил 46-летнюю актрису Дрю Бэрримор («Инопланетянин» 1982 года, «Ядовитый плющ» 1992-го, «Ангелы Чарли» 2000-го) подойти и познакомиться с понравившимся мужчиной на улице.

14 февраля в своем собственном шоу звезда поделилась историей, как на минувших выходных она увидела в Центральном парке Нью-Йорка миловидного мужчину и начала за ним следить. Сама актриса и телеведущая была в балаклаве, полностью закрывающей лицо, у нее были видны только глаза.

В итоге Дрю набралась мужества, подошла к незнакомцу и спросила, может ли она задать ему нескромный вопрос. Актрису интересовало, одинок ли этот красавец и не является ли он геем, а то сама Бэрримор с трудом различает ориентацию парней просто по внешнему виду. Но мужчина оказался одиноким натуралом, и тогда актриса призналась, что его красота вдохновила ее на риск подойти и познакомиться. После чего она сняла свою «маску», и парочка поприветствовала друг друга уже нормально.

Казалось бы, все сложилось, чтобы звезда кино нашла себе новую любовь. Но все же нашлось то самое «но», которое испортило знакомство.

«А потом я посмотрела на него и спросила: «Сколько тебе лет?» И он сказал: «Мне 28». И я такая: «О-о-о!» Говорю: «Я не имею в виду, что это плохо, но я не думала, что тебе 28. Думаю, это наш первый удар. Я в два раза старше тебя, и это, наверное, не сработает», — рассказала Бэрримор.

После к ним подошла другая девушка, которая слышала этот диалог и узнала актрису. Она вмешалась в разговор и восхитилась, как это здорово, что женщина проявила смелость и решилась познакомиться сама. Жаль, конечно, что из этой встречи ничего не вышло.

«Мы посмотрели друг на друга, и я сказала: «Ну, было очень приятно познакомиться». Мы разошлись, и я чувствовала себя так здорово», — закончила рассказ Дрю.

Напомним, у актрисы было пять громких романов и три брака, последний из которых привел к рождению двух дочерей. С 2016 года звезда свободна.

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