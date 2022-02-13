День святого Валентина: T-killah и его жена поделились лайфхаками в отношениях

Ляйсан Утяшева отметила День святого Валентина, пригласив в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка» супружескую пару – рэпера T-killah и его жену Марию.

Готовя шарлотку, артист и его благоверная рассказали несколько лайфхаков о своего крепкого брака.

T-killah (настоящее имя — Александр Тарасов) признался, что иногда импульсивно ругается с женой, а Мария добавила, что главной причиной их семейных конфликтов является ПМС.

«У нас даже есть определенный смайлик в «эмодзи». Я долго шел к этому, я Маше говорил: «Ну пожалуйста! Что, нельзя просто прислать «эмодзи» — и я все понял?» Но мы пришли к этому, — рассказал рэпер. — Я даже могу сказать, какой «эмодзи». Такой красный дьявол улыбающийся, с зубами. И недавно Белла Хадид, по-моему, опубликовала в «Инстаграме»: «У меня такие-то дни» и такой же «эмодзи». Значит, не мы одни его используем».

После этого пара подкинула зрителям еще один лайфхак, как раз к 14-му февраля. Мария рассказала, что в какой-то момент они с мужем перестали делать друг другу спонтанные подарки, но нашли способ, как это исправить.

«Я говорю, Сань, у меня есть предложение, давай сделаем с тобой чат в «Телеграме» и будем просто туда скидывать то, что нам хочется, — поделилась девушка, имея в виду, что в этом чате сохраняются идеи для подарков друг другу. – И никогда не знаешь, когда это будет реализовано». «Я ему рассказала эту идею, он говорит: «Ну, наверное прикольно… Ну, сделай, ладно». И что-то мы закрутились, были в отпуске, ничего не происходит, и потом внезапно, в разгар рабочего дня Саша создал группу «Подарки любимочке». Я открываю ее, и он пишет: «Ну все, вот тебе мой подарок. Скидывай свой». А я думаю – как это мило и круто! Вспомнил, создал группу, аватарку поставил!»

Утяшева попросила гостей дать советы молодым парам, которые испытывают трудности в отношениях. T-killah отметил, что проблемные ситуации надо обязательно проговаривать, а если есть ощущение, что брак уже не спасти, то не стоит бояться – можно спокойно разойтись. А перевоспитывать вторую половинку – это пустая затея. Жена артиста согласилась с мужем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.