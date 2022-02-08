«У них разные приоритеты»: как Эмма Робертс переживает расставание с отцом своего ребенка

Источник, близкий к актрисе, рассказал о ее настроении после разрыва с Гарретом Хедлундом.

В январе 2022 года прошла новость о том, что молодая актриса Эмма Робертс рассталась со своим коллегой по цеху Гарретом Хедлундом, с которым встречалась три года и родила ему сына.

30-летняя звезда крайне редко говорит о своей личной жизни, поэтому обширного комментария об этом неожиданном разрыве публика так и не дождалась. Но американская пресса все равно узнала, как Эмма пережила расставание с отцом своего ребенка.

Девушка отправилась со своими друзьями в Коста-Рику, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. В соцсетях она назвала эту страну своим новым любимым местом на земле.

«Она устроила девчачью поездку в ​​Коста-Рику и прекрасно провела время, — рассказал порталу E! News источник, близкий к актрисе. — Она движется дальше после разрыва с Гарретом и находится в хорошем состоянии». «В некотором смысле она чувствует облегчение, но также ей грустно от того, что до этого дошло. С появлением ребенка стало совершенно ясно, что у них разные приоритеты. Она сосредоточена на том, чтобы быть прекрасной мамой и вести здоровый образ жизни».

Любопытно, что расставание звезд произошло как раз после первого дня рождения их сына. После того, как разрыв стал достоянием общественности, 37-летнего Хедлунда арестовали за пьянство. Возможно, Эмма просто не хотела, чтобы проблемный в плане алкоголя отец проводил много времени с ее ребенком.

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