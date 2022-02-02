Дженнифер Лопес благодарит судьбу за второй шанс на счастье

В 2021 году певица воссоединилась со своей давней любовью — голливудским актером Беном Аффлеком.

В новом интервью певица Дженнифер Лопес в очередной раз заявила, что проживает лучшее время в своей жизни.

Ее карьера на пике, ее дети счастливы и здоровы, а сама она тает от любви к актеру Бену Аффлеку. Вторая попытка этой пары построить любовь оказалась гораздо слаще первой, развалившейся в 2003 году.

«Я чувствую себя такой счастливой, счастливой и гордой тем, что я с ним, — поделилась 52-летняя артистка с изданием People. — Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс».

Дженнифер признала, что во время их романа 20-летней давности они с Беном были слишком наивны и позволили «цирку», который творился вокруг их пары, уничтожить их отношения. Но на этот раз все по-другому.

«Мы стали старше, умнее, у нас больше опыта, мы находимся в новых этапах наших жизней, теперь у нас есть дети, и мы должны быть очень внимательны к таким вещам. Мы защищаем наше настоящее, потому что это такое прекрасное время для всех нас», — говорит Лопес. «Я просто чувствую себя очень счастливой и везучей от того, что у меня такие счастливые и любящие отношения, и я хочу сделать все возможное, чтобы защитить и сохранить их. Они заслуживают этого, они действительно… Мы считаем их священными».

Певица подчеркнула, что второй шанс на счастье дается редко, и им нужно дорожить, нельзя принимать его как должное, нужно быть благодарным судьбе. Она также отметила, что там, где правит настоящая любовь, все остальные факторы — дети, работа, бытовые проблемы — встраиваются в счастливую жизнь.

«Когда у вас хорошие, здоровые отношения, от этого выигрывают все. Все», — отметила звезда.

Она также добавила, что Аффлек за прошедшие годы тоже изменился и вырос как личность. Певица желает сохранить свои отношения с ним на нынешней высокой ноте и о браке пока не задумывается.

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