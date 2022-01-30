«Я сделал это на кухне»: звезда «Сумерек» рассказал, как обвел вокруг пальца свою невесту

Звезда вампирской саги «Сумерки» Тейлор Лотнер (сыграл оборотня Джейкоба) скоро женится. В ноябре 2021 года он сделал предложение своей возлюбленной — медсестре из Калифорнии Тейлор Доум.

На днях 29-летний актер стал гостем YouTube-шоу Access Hollywood и рассказал, как преподнес возлюбленной заветное кольцо. Как оказалось, скромная девушка звезды не хотела ничего вычурного. Она, наоборот, упрашивала молодого человека, чтобы он сделал все сдержанно, когда соберется попросить ее руку и сердце.

«Она всегда говорила: «Я не хочу ничего особенного. Не надо ничего большого и величественного. Сделай это на кухне. Я люблю готовить, поэтому постоянно готовлю нам еду, а потом мы просто едим за стойкой. Сделай это однажды вечером после того, как мы поедим на кухне — это все, чего я хочу. Просто», — процитировал свою девушку Лотнер. — И вот, я сделал это на кухне».

Однако актер все равно решил не мелочиться. Он добавил, что сделал предложение «по-крупному».

«Ее не было дома, и я заказал кучу цветов, свечей и неоновую надпись. И вот она пришла домой вечером после долгого рабочего дня и вошла в это, — вспоминает молодой артист. — Это был приятный сюрприз. На самом деле ей потребовалось немного больше времени, чем ожидалось, чтобы сказать «да», потому что она так сильно плакала».

Как это было, можно посмотреть в Instagram. Конечно, это не самое простенькое предложение руки и сердца, которое мы видели.

Добавим, что пара встречается с 2018 года. До медсестры у Лотнера был роман с мегапопулярной певицей Тейлор Свифт. Но жениться актер решил на девушке попроще.

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